PSG : Galtier dévoile les secrets du nouveau Neymar

Publié le 5 novembre 2022 à 14h45

Axel Cornic

Présent en conférence de presse ce samedi, Christophe Galtier s’est exprimé au sujet du rôle de Neymar dans son dispositif. Après avoir commencé la saison à trois derrière, le coach du Paris Saint-Germain est revenu à un système à quatre, avec une certaine modification pour le trio offensif, surtout en ce qui concerne Neymar.

On ne l’avait que très rarement vu comme ça au PSG. Altruiste, Neymar s’est montré un génial passeur en plus du talent indéniable de finisseur qu’on lui a toujours connu. Il s’est d’ailleurs souvent mis au service de Lionel Messi et Kylian Mbappé, plus haut sur le terrain.

« Ce que je demande à Neymar ? D'être bon, d'être efficace, avec une relation avec Mbappé et Messi »

Christophe Galtier a détaillé ce samedi les tâches dont est chargé à ce nouveau Neymar. « Ce que je demande à Neymar ? D'être bon, d'être efficace, avec une relation avec Mbappé et Messi » a expliqué le coach du PSG, en conférence de presse. « Il a chez lui cette capacité et envie à être très mobile ».

« Il a cette envie d'être très actif sur le terrain »