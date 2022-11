Foot - PSG

PSG : Neymar envoie un énorme message avant le Qatar

Publié le 5 novembre 2022 à 20h00

A quelques jours de la Coupe du monde, Neymar s'est prononcé sur ses objectifs. Eliminé en quarts de finale en 2018, le joueur du PSG espère soulever le trophée au Qatar, son grand rêve avant de possiblement prendre sa retraite internationale. Comme l'a confié l'attaquant, le fait que cette compétition se dispute en pleine saison pourrait être un avantage.

Le Brésil débutera sa Coupe du monde le 24 novembre prochain face à la Serbie. Placé dans un groupe qui comprend aussi la Suisse et le Cameroun, la formation de Tite figure parmi les favoris de cette édition. La Seleção peut compter sur un groupe qui mêle jeunesse et expérience pour aller jusqu'au bout. Cette compétition pourrait bien être la dernière de Neymar, âgé de 30 ans et qui a évoqué à de nombreuses reprises sa possible retraite internationale. Dans un entretien accordé à Esquire , le joueur du PSG s'est prononcé sur ce Mondial organisé au Qatar.

« La préparation de cette Coupe du monde est meilleure que d’habitude »

« C’est mon rêve depuis que je suis enfant de gagner la Coupe du monde. Je me suis imaginé tenant ce trophée et j’ai une autre opportunité d’essayer de le faire au Qatar. J’espère que je sourirai à la fin (…) À la Coupe du monde, être favori ne veut pas dire gagner. Perdre n’est jamais facile au football, mais en Coupe du monde, c’est pire. C’est pourquoi vous devez bien vous préparer, être à 100% physiquement et mentalement » a confié Neymar, éliminé en quarts de finale en 2018 par la Belgique.

