Foot - PSG

PSG : Neymar ne lâche par l’affaire pour une star du Real Madrid

Publié le 5 novembre 2022 à 17h10

Thomas Bourseau

Neymar et Vinicius Jr s’éclatent ensemble avec la Seleçao. Et leur proximité n’est pas un secret tant ils l’affichent sur les réseaux sociaux. L’attaquant du PSG en a rajouté une couche.

Entre Neymar et Vinicius Jr, c’est décidément l’amour fou. À plusieurs reprises par le passé, les deux compatriotes brésiliens se sont publiquement lancés des fleurs. La presse a même fait part d’un forcing du numéro 10 du PSG pour que le compère d’attaque de Karim Benzema au Real Madrid prenne la décision de quitter la Casa Blanca pour le rejoindre au PSG, en vain.

Neymar a pris la défense de Vinicius Jr

Et alors que les célébrations endiablées de Vinicius Jr ont fait grandement réagir dernièrement, via lesquelles il dansait ce qui a été souligné par certains observateurs comme un manque de respect envers les adversaires, Neymar avait volé au secours de Vinicius en dansant à son tour lors d’une célébration d’un but et même via les réseaux sociaux. Via une story Instagram , Neymar avait dit ceci à Vinicius Jr : « Dribble, danse et soit toi-même ! Reste heureux comme ça. Vas-y mon garçon, prochain but : on danse ! ».

Neymar n'a d'yeux que pour Vinicius 🤩 🇧🇷 pic.twitter.com/MIpwYvrgNx — Footballogue⭐️⭐️ (@Footballogue) November 4, 2022

Neymar s’affiche avec un t-shirt à l’effigie de Vinicius Jr

Par le biais d’une nouvelle story publiée sur son compte officiel Instagram, Neymar a montré une nouvelle fois son admiration et son affection pour son compatriote brésilien. Via une photo, l’attaquant du PSG a arboré un t-shirt à l’effigie de Vinicius Jr.