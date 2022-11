Foot - PSG

PSG : Une recrue du mercato déclare sa flamme à Neymar

Suspendu pour le déplacement du PSG sur la pelouse de la Juventus Turin mercredi soir, Neymar n’a donc pas contribué au succès de son équipe, un succès qui n’a pas suffi au club de la capitale pour terminer en tête du groupe. Renato Sanches a malgré tout souligné l’importance de Neymar au PSG.

Recruté par le PSG durant le mercato estival en provenance du LOSC pour 15M€, Renato Sanches (25 ans) a donc profité de son lien très spécial avec Luis Campos et Christophe Galtier pour débarquer au sein du club de la capitale. Le milieu de terrain portugais doit pour l’instant se contenter d’un statut de remplaçant, mais il semble malgré tout emballé par ses nouveaux coéquipiers du PSG.

Interrogé au micro de TNT Sports mercredi soir après la victoire du PSG sur la pelouse de la Juventus Turin en Ligue des Champions (2-1), Renato Sanches a notamment déclaré sa flamme à Neymar qui était suspendu pour l'occasion : « C'est toujours bien d'avoir ces joueurs, Messi, Mbappé. Aujourd'hui il nous manquait Neymar, qui pour moi est l'un des meilleurs joueurs du monde. Il fait beaucoup de différence, tient le ballon, fait jouer l'équipe. Il nous manque beaucoup, mais lors du prochain match de Ligue des champions, nous aurons Neymar, donc ce sera mieux », a indiqué Sanches.

