Foot - PSG

PSG/OM : Comme Tudor, Galtier a commis une erreur fatale

Publié le 4 novembre 2022 à 04h00

Arthur Montagne

Deuxième de son groupe malgré la victoire sur la pelouse de la Juventus (2-1), le PSG a vu Benfica récupérer la première place grâce à un but dans les dernières secondes contre le Maccabi Haïfa (6-1). Un scénario incroyable qui n'est pas sans rappeler l'élimination de l'OM.

C'est un scénario assez fou dont a été victime le PSG. En s'imposant à Turin contre la Juventus (2-1), le PSG pensait bien avoir assuré la première place de son groupe. Mais c'était sans compter sur un but dans les dernières minutes de Benfica qui s'est largement imposé contre le Maccabi Haïfa (6-1). Le sixième but inscrit dans les arrêts de jeu permet aux Portugais de prendre le dessus sur le PSG grâce au nombre de buts inscrits à l'extérieur. Mais Christophe Galtier n'a pas prévenu ses joueurs suffisamment tôt, ce qui n'est pas sans rappeler la gestion d'Igor Tudor lors de la défaite de l'OM contre Tottenham (1-2). L'entraîneur du PSG a expliqué les dernières minutes de jeu.

PSG : Galtier relance une polémique après sa soirée surréaliste https://t.co/oP9s3p0aHz pic.twitter.com/SXXikrotbo — le10sport (@le10sport) November 3, 2022

Galtier a prévenu trop tard ses joueurs

« J'étais informé de ce qui se passait à Haïfa. Si, à la 63e minute, j'ai fait deux changements, c'est car je m'étais aperçu qu'il fallait l'emporter car Benfica avait pris l'avantage, je crois à la 59e. Donc j'étais informé par mon staff et j'étais informé à la 90e minute qu'il y avait 5-1. Mais à 5-1, nous étions premiers. A deux ou trois minutes de la fin, il est très difficile de tout bouleverser, les joueurs sur le terrain pensent qu'ils finissent premiers, moi je sais qu'il y a 5-1 et que s'ils marquent dans le temps additionnel qu'ils ont eu, ça allait être compliqué. Donc j'étais évidemment informé et mes deux changements ont aussi été faits dans ce sens-là quand Benfica a pris l'avantage à Haïfa », assure-t-il en conférence de presse avant de poursuivre au micro de Canal+ .

«C’est l’histoire de la Ligue des Champions»