Foot - PSG

PSG : Marquinhos prend position pour Sergio Ramos avant la Coupe du Monde

Publié le 3 novembre 2022 à 23h15

Amadou Diawara

Loin de faire partie des priorités de Luis Enrique, Sergio Ramos est encore dans le flou quant à sa participation à la prochaine Coupe du Monde avec l'Espagne. Interrogé sur le sujet après la victoire du PSG face à la Juventus ce mercredi soir, Marquinhos a milité pour que son coéquipier soit convoqué par le sélectionneur de la Roja.

Lors des derniers rassemblements de l'Espagne, Sergio Ramos n'a pas été convoqué par Luis Enrique. Toutefois, pour la Coupe du Monde au Qatar, le numéro 4 du PSG peut espérer être de la partie, surtout qu'il enchaine les bonnes performances sous les couleurs rouge et bleu.

Transferts - PSG : Campos a activé une nouvelle piste surprenante sur le mercato https://t.co/7YOyFki5G4 pic.twitter.com/iqsVPchTah — le10sport (@le10sport) November 3, 2022

«C'est un champion, je lui souhaite le meilleur»

Presque assuré de disputer le Mondial avec le Brésil, Marquinhos a pris position sur la participation de Sergio Ramos. Et le capitaine du PSG a fait part de son immense souhait de voir son coéquipier espagnol faire le voyage vers le Qatar.

«Je lui souhaite d'être à la Coupe du monde au Qatar »