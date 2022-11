Foot - PSG

PSG : Au coeur de la brouille entre Neymar et Mbappé, Messi a tranché

Publié le 3 novembre 2022 à 18h30

Kylian Mbappé et Neymar ne semblent plus être aussi proches qu’auparavant, au point où le Brésilien refuse d’évoquer sa relation avec son compère d’attaque du PSG en septembre dernier. Au cœur de l’embrouille, Lionel Messi n’a pas pris position et refuserait de le faire.

Cela fait à présent plusieurs semaines que la relation entre Neymar et Kylian Mbappé ne semble pas être au beau fixe en coulisse. Le premier épisode fut le penaltygate face à Montpellier en août dernier avant qu’un fait de jeu face à la Juventus au mois de septembre, Kylian Mbappé qui n’avait pas servi Neymar qui était pourtant idéalement placé, remette ce problème à la lumière du jour.

Entre Mbappé et Neymar, ce n’est plus l’amour fou

Depuis, le Brésilien a refusé de répondre à la question d’un journaliste au sujet de son entente avec Kylian Mbappé et le Français a dressé un constat clair sur son statut relationnel avec Neymar en conférence de presse. « On a toujours eu une relation comme ça, basée sur le respect, mais parfois avec des moments plus froids et plus chauds. C'est la nature de notre relation qui est comme ça ».

Messi est «inconscient des problèmes entre Mbappé et Neymar»