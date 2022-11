Foot - PSG

PSG : Galtier lance une révolution, une star valide

Publié le 3 novembre 2022 à 03h45

Arthur Montagne

Alors que Christophe Galtier a décidé de faire évoluer son système en passant d'un 3-4-1-2 à un 4-3-1-2, les défenseurs centraux du PSG semblent plus à l'aise depuis le retour dans une défense à quatre. C'est notamment le cas de Sergio Ramos, qui se réjouit du changement de système.

En arrivant sur le banc du PSG, Christophe Galtier a rapidement estimé que le 3-4-1-2 était le système le plus adapté à son effectif. Néanmoins, il a fini par revoir ses plans en optant pour un 4-3-1-2 qui semble très bien correspondre à Sergio Ramos.

Ramos valide le passage à 4 défenseurs

« Jouer avec une défense à trois ou à quatre, ça ne dépend pas de nous, mais du coach. C'est lui qui analyse les adversaires et choisit quel est le meilleur système à utiliser. J’ai joué pendant de nombreuses années avec une ligne défensive à quatre, mais je crois que les grandes équipes ont cette flexibilité de pouvoir s’adapter. Ça améliore l’équipe. À titre personnel, je préfère jouer à quatre derrière. Vous avez un peu plus d'équilibre, notamment au milieu », assure le défenseur espagnol en conférence.

