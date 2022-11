Foot - PSG

PSG : Avant le Coupe du monde, Sergio Ramos affiche un grand rêve

Publié le 2 novembre 2022 à 07h45

Pierrick Levallet

Désormais remis de ses blessures qui l’ont lourdement handicapé la saison dernière, Sergio Ramos enchaîne les matchs avec le PSG. De retour en forme, le joueur de 36 ans n’a cependant pas oublié la Coupe du monde. Alors que le Mondial débute dans quelques semaines, l’international espagnol n’a pas manqué de faire passer un message au sélectionneur.

Après une première saison où il a été lourdement handicapé par les blessures, Sergio Ramos s’est parfaitement remis de ses blessures. Le défenseur central espagnol enchaîne les matchs avec le PSG depuis le début de cet exercice. Christophe Galtier lui accorde très régulièrement sa confiance, au point que Sergio Ramos pourrait prétendre à une place pour la prochaine Coupe du monde.

«Je rêve du Mondial»

En conférence de presse ce mardi, Sergio Ramos a alors tenu à faire passer un message à Luis Enrique. « Tout le monde sait ce que signifie pour moi de défendre les couleurs de mon pays. Après une saison difficile à cause des blessures, je me sens très bien à nouveau, je rejoue et je suis disponible » a d’abord expliqué le défenseur du PSG avant de poursuivre.

«J'espère que j'aurai la chance de disputer une nouvelle Coupe du monde»