PSG : Une polémique est lancée, le clan Messi sort du silence

Publié le 1 novembre 2022 à 19h10

Hugo Chirossel

À l’approche de la Coupe du monde et alors que les joueurs enchaînent les rencontres, le risque de blessure se fait de plus en plus grand. Pour prévenir cela, Lionel Messi envisagerait de demander à Christophe Galtier de le mettre au repos pour le dernier match du PSG avant le début de la compétition, face à Auxerre le 13 novembre prochain. Une information que son entourage a démentie.

Après une première année d’adaptation, Lionel Messi régale cette saison avec le Paris Saint-Germain. Auteur de 12 buts et 13 passes décisives toutes compétitions confondues, le septuple Ballon d’Or semble enfin avoir trouvé ses marques au sein du club de la capitale.

Messi au repos contre Auxerre ?

Si Lionel Messi est performant avec le PSG, il ne perd pas de vue pour autant la Coupe du monde. Cela sera probablement sa dernière et donc son ultime chance de remporter la compétition avec l’Argentine. Pour arriver en forme, TyC Sports indiquait que la Pulga comptait faire une demande à Christophe Galtier.

Autour de Lionel Messi, on dément que le joueur a fait une demande d’être libéré du match d’Auxerre pour rejoindre sa sélection #PSG — Loïc Tanzi (@Tanziloic) November 1, 2022

Son entourage dément

En effet, l’Argentin souhaiterait être mis au repos pour le match face à Auxerre le 13 novembre prochain, dernière échéance du PSG avant la Coupe du monde. Une information démentie par l’entourage de Lionel Messi, qui n’aurait pas fait cette demande, comme l’indique Loïc Tanzi.