PSG : Avant la Coupe du Monde, Messi va faire une grande demande à Galtier

Publié le 1 novembre 2022 à 00h30

Alors que la Coupe du Monde se rapproche, les joueurs craignent une blessure qui pourrait les empêcher de disputer l’événement au Qatar. Cela serait notamment le cas de Lionel Messi, qui pourrait demander à Christophe Galtier de faire l’impasse sur le dernier match du Paris Saint-Germain en cette année 2022.

Cette saison, Lionel Messi revit. Avec 12 buts et 13 passes décisives en 17 rencontres disputées, l’Argentin de 35 ans est en pleine forme, une réussite que savoure le PSG, désireux de prolonger le bail de son attaquant selon les informations divulguées par le10sport.com, mais également l’Albiceleste. À quelques semaines du début de la Coupe du Monde, la sélection dirigée par Lionel Scaloni espère faire bonne figure au Qatar, d’autant qu’il s’agira du dernier Mondial de Messi.

« Je me sens très bien physiquement »

« J'ai déjà de la chance de pouvoir participer à cette Coupe du monde à l'âge de 35 ans. Il faut être réaliste, je me sens très bien physiquement, mieux que l'année dernière. Mentalement, physiquement, après avoir passé le Covid », confiait récemment Lionel Messi sur DirecTV .

Messi ménagé contre Auxerre ?