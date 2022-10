Foot - PSG

PSG : Messi, Mbappé, Neymar… La nouvelle punchline surréaliste de Zlatan Ibrahimovic

Publié le 31 octobre 2022 à 08h30

Habitué des sorties fracassantes, Zlatan Ibrahimovic n’a pas oublié le Paris Saint-Germain. Dans un entretien accordé à Canal+, l’ancien attaquant du club de la capitale n’a pas pu s’empêcher de lâcher une punchline en évoquant le trio offensif parisien, composé de Lionel Messi, Kylian Mbappé et Neymar.

Durant ses quatre saisons au PSG, Zlatan Ibrahimovic n’a laissé personne indifférent dans la capitale. Le Suédois a rapidement pris le leadership du club parisien à son arrivée en 2012 et s’est fait remarquer par certains buts remarquables, mais également par ses punchlines. « Je ne connais pas grand-chose du championnat de France. Je suis ici pour gagner avec mon équipe. Peu importe l’adversaire, que je le connaisse ou non. Je ne connais pas la Ligue 1 mais la Ligue 1 me connait », déclarait-il après sa signature. Six ans après son départ, l’ancien numéro 10 du PSG n’a pas changé.

« Même si vous avez Mbappé, Neymar et Messi en France, ça ne suffit pas, parce que vous n’avez pas Dieu »

Au cours d’un entretien accordé à Canal +, Zlatan Ibrahimovic a livré une nouvelle sortie dont il est le seul à avoir le secret. « Depuis que j’ai quitté la France, tout s’écroule. Il n'y a plus aucun sujet intéressant. La France a besoin de moi, je n'ai pas besoin de la France. Même si vous avez Mbappé, Neymar et Messi en France, ça ne suffit pas, parce que vous n’avez pas Dieu », a lâché Ibra.

🗨️ "Depuis que j'ai quitté la France, il n'y a plus aucun sujet intéressant (...) Pourquoi ? Parce que vous n'avez pas Dieu."Quand Zlatan Ibrahimovic fait du Zlatan. pic.twitter.com/0vAKPbBBv8 — CANAL+ Foot (@CanalplusFoot) October 30, 2022

Zlatan Ibrahimovic bientôt de retour

Une nouvelle sortie qui risque de faire parler. À 41 ans, Zlatan Ibrahimovic ne veut pas entendre parler de retraite malgré ses pépins physiques. Sous contrat jusqu’en juin 2023 avec l’AC Milan, le Suédois n’est pas encore apparu sur les pelouses cette saison à cause d’une grosse blessure au genou. Opéré en mai dernier, Zlatan Ibrahimovic devrait faire son retour après la Coupe du monde.