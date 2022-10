Foot - PSG

PSG : Ekitike craque en coulisses, il reçoit un gros avertissement

Publié le 30 octobre 2022 à 03h30

Arthur Montagne

Très peu utilisé depuis le début de la saison, Hugo Ekitike commencerait à s'impatienter en coulisses. Christophe Galtier s'est exprimé sur ce dossier, confirmant qu'il avait eu une longue discussion avec son attaquant. Et Thierry Henry lui envoie un énorme message.

Difficile d'être attaquant au PSG lorsque l'on ne s'appelle pas Lionel Messi, Kylian Mbappé ou Neymar. En effet, les trois stars ne laissent que des miettes aux remplaçant à l'image d'Hugo Ekitike. Arrivé cet été, l'ancien Rémois joue très peu et a plusieurs fois manifesté son agacement par le biais de message sur les réseaux sociaux. Présent en conférence de presse avant la réception de Troyes, Christophe Galtier s'était d'ailleurs prononcé à ce sujet.

Galtier interpelle Ekitike

« J'ai eu une longue discussion avec lui la semaine dernière. Il ne peut pas être satisfait de son temps de jeu. Je lui ai dit que j'avais une part de responsabilité, mais lui aussi. On a fait très attention à lui sur un plan physique car il est arrivé tard pour la préparation. Avec notre trio, cela demande beaucoup d'investissement. Dès qu'on joue à la place de l'un des 3, il y a une comparaison. Ce sont des joueurs de classe mondiale. Je lui avais demandé de se rapprocher dans le jeu, d'avoir une connexion avec nos milieux », confiait l'entraîneur du PSG devant les médias.

Thierry Henry l'avertit