Foot - PSG

PSG : Kimpembe, Ramos... Qui doit choisir Galtier ?

Publié le 29 octobre 2022 à 08h00

La rédaction

Depuis le Classique face à l'OM le 16 octobre, Christophe Galtier a laissé de côté son 3-4-3 et a opté pour une défense à quatre. Alors que Sergio Ramos et Presnel Kimpembe sont tous les deux à disposition, le coach du PSG se retrouve face à un énorme dilemme pour composer sa charnière centrale. Selon vous, qui doit choisir Christophe Galtier pour accompagner Marquinhos ?

Lors de son arrivée au PSG, Christophe Galtier a décidé de mettre en place un 3-4-3 avec Presnel Kimpembe, Sergio Ramos et Marquinhos en défense. Alors que les deux premiers n'étaient pas disponibles pour le choc face à l'OM le 16 octobre (le Français étant blessé et l'Espagnol suspendu), le technicien du PSG a dû changer ses plans. Et pour aligner la meilleure équipe possible face au rival marseillais, Christophe Galtier a changé de tactique, passant d'un dispositif à trois défenseurs centraux à un 4-3-3. Un choix qui a été payant. Par conséquent, l'entraineur du PSG a décidé de continuer à évoluer avec quatre défenseurs et seulement deux arrières centraux.

Marquinhos, le capitaine intouchable

Alors que Presnel Kimpembe a fait son retour de blessure ce mardi soir face au Maccabi Haïfa (victoire 7-2) lors du cinquième match de la phase de poules en Ligue des Champions, Christophe Galtier n'a pris aucun risque et a laissé son vice-capitaine sur le banc au coup d'envoi, tandis que Sergio Ramos était aligné d'entrée aux côtés de Marquinhos.

Ramos ou Kimpembe pour accompagner Marquinhos ?