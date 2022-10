Foot - PSG

PSG : Entre Ramos et Kimpembe, Galtier a déjà tranché

Publié le 28 octobre 2022 à 20h45

Amadou Diawara

Passé d'un 3-4-3 à un système à quatre défenseurs, Christophe Galtier est désormais confronté à un énorme dilemme entre Presnel Kimpembe et Sergio Ramos. Et pour le duel face à Troyes de ce samedi, le technicien du PSG aurait décidé d'aligner son vice-capitaine dans son XI de départ aux côtés de Marquinhos.

Lors du Classique face à l'OM, Christophe Galtier était privé de Sergio Ramos, suspendu, et de Presnel Kimpembe (blessé). Dans ces conditions, le coach du PSG était contraint de remanier sa défense. Et pour faire bonne figure face au rival marseillais, Christophe Galtier a décidé de changer de dispositif tactique.

Un dilemme entre Presnel Kimpembe et Sergio Ramos ?

En effet, Christophe Galtier a laissé de côté son 3-4-3 pour mettre en place un système à quatre défenseurs. Et alors que ce choix a plus que porté ses fruits, le technicien du PSG continue de faire jouer son équipe dans cette formation. Toutefois, avec les retours conjugués de Presnel Kimpembe et de Sergio Ramos, Christophe Galtier est obligé d'en sacrifier l'un d'entre eux pour composer son XI de départ.

Christophe Galtier a choisi Presnel Kimpembe pour Troyes