PSG : Galtier lâche ses vérités sur sa révolution au PSG

Publié le 28 octobre 2022 à 14h30

Axel Cornic

Les différents absences de ces dernières semaines ont poussé Christophe Galtier à changer son fusil d’épaule. D’une défense à trois qui semblait être devenue un nouveau standard au Paris Saint-Germain, il a en effet décidé de passer à un 4-3-3 e losange qui lui a permis également de relancer Marquinhos ou encore de faire éclore Fabian Ruiz. Mais le changement est-il déjà fini ?

Dès son arrivée cet été, Christophe Galtier a rapidement posé les bases de son PSG et cela comprenait notamment une défense à trois, que son prédécesseur Mauricio Pochettino a eu du mal à installer. La force des choses l’a finalement poussé à revenir à un dispositif plus classique avec un 4-3-3 ou encore un 4-3-1-2 qui a porté ses fruits, avec notamment une victoire dans le Classico face à l’OM (1-0), ainsi qu’une démonstration en ligue des Champions contre le Maccabi Haïfa (7-2).

« La présence de mes défenseurs centraux me mène à savoir si je retrouve une ligne de 5 »

Mais après seulement quelques matchs, le coach du PSG pourrait décider de changer à nouveau de tactique, puisque Sergio Ramos a purgé sa suspension et Presnel Kimpembe est de retour de blessure. « La présence de mes défenseurs centraux me mène à savoir si je retrouve une ligne de 5, sans la même animation au milieu » a expliqué Galtier ce vendredi, en conférence de presse. « Cela engendre une concurrence mais elle est saine entre de joueurs de très haut niveau. Cela pousse tout le monde vers le haut à chaque match, avec des rotations importantes ».

« Il y a une animation sur laquelle on travaille beaucoup, notamment des trois devant »

« Il y a 3 milieux mais il y a une animation sur laquelle on travaille beaucoup, notamment des trois devant. On peut jouer en 4-3-3 ou en losange avec Messi ou Neymar dans le cœur du jeu. C'est comme vous voulez, soit vous considérez Neymar comme un milieu ou un attaquant » a poursuivit Christophe Galtier, à la veille de la rencontre de Ligue 1 entre le PSG et Troyes. « Ce n'est pas spécialement un 4-3-3 car ça demanderait à Leo et Kylian de défendre sur les côtés alors qu'ils sont plus à l'aise à l'intérieur ».

