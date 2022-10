Foot - PSG

PSG : Galtier a trouvé la solution pour régler le malaise Marquinhos

Publié le 28 octobre 2022 à 04h30

Thibault Morlain

Considéré comme l'un des meilleurs au poste de défenseur central, Marquinhos était toutefois plus en difficulté qu'à l'accoutumé avec le PSG dernièrement. Mais voilà que cela va désormais un peu mieux pour le capitaine parisien. Comment expliquer ce revirement de situation ? Christophe Galtier en serait à l'origine avec sa révolution dans son schéma tactique.

Capitaine du PSG, Marquinhos apportait énormément de sérénité dans l'arrière garde parisienne. Problème, ces derniers mois, ce n'était plus forcément le cas. En effet, le Brésilien connaissait un gros passage à vide. Alors que les critiques commençaient à apparaitre à l'encontre de Marquinhos, le joueur du PSG pouvait toutefois toujours compter sur le soutien de Christophe Galtier.

Galtier a toujours gardé confiance en Marquinhos

« Il est irréprochable, il sait à quel moment il doit parler, il peut venir me voir pour partager sur certains points de vue de manière collective pour aménager nos temps de récupération. C’est un bon relais pour moi. Après sur le terrain, il y a le capitaine, mais il y a tout le monde autour. Dans le vestiaire, il n’y a pas que un capitaine. Sergio (Ramos) fait partie des autres relais comme Marco (Verratti) ou Kylian (Mbappé). (...) En aucun cas je n’ai pensé à enlever le capitanat à Marqui. Ça fait 10 ans qu’il est au club. C’est un joueur important. Il connait tout. Il a cette capacité à parler et échanger avec les arbitres. Donc en aucun cas j’ai pensé à lui enlever le brassard », expliquait notamment Christophe Galtier.

