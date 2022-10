Foot - PSG

PSG : L'incroyable record de Sergio Ramos à Paris

Publié le 27 octobre 2022 à 17h10

Amadou Diawara

Lors de l'été 2021, Sergio Ramos s'est engagé librement et gratuitement en faveur du PSG. Alors qu'il disputait son 29ème match avec le club parisien ce mardi soir face au Maccabi Haïfa, le numéro 4 de Christophe Galtier a réalisé un record. En effet, Sergio Ramos est désormais le joueur avec la plus longue série d'invincibilité au PSG.

En fin de contrat le 30 juin 2021 avec le Real Madrid, Sergio Ramos n'a pas réussi à trouver un accord contractuel avec Florentino Pérez pour prolonger. Contraint de se trouver un nouveau club, le vétéran de 36 ans s'est engagé librement et gratuitement en faveur du PSG. En effet, Sergio Ramos s'est entendu avec l'écurie parisienne pour signer un bail de deux saisons, soit jusqu'au 30 juin 2023.

🔝💪 Avec un 29e match officiel consécutif sans défaite depuis son arrivée à Paris, @SergioRamos devient le joueur avec la plus longue série d’invincibilité sous les couleurs Rouge et Bleu. ❤️💙📸 Sofyiedescours pic.twitter.com/xAolJYyNmF — Paris Saint-Germain (@PSG_inside) October 27, 2022

En 29 matchs au PSG, Sergio Ramos n'a jamais perdu

En grande difficulté lors de sa première saison au PSG, et notamment à cause de ses pépins physiques à répétition, Sergio Ramos a retrouvé de sa superbe lors de cet exercice 2022-2023. D'ailleurs, le numéro 4 parisien a même battu un nouveau record dans son nouveau club.

Sergio Ramos détient le record d'invincibilité au PSG

Alors qu'il disputait son 29ème match avec le PSG ce mardi soir face au Maccabi Haïfa, Sergio Ramos n'a toujours pas perdu le moindre match sous les couleurs rouge et bleu. Désormais, l'ex-capitaine du Real Madrid est donc le joueur qui compte la plus longue série d'invincibilité au PSG. En effet, aucun joueur parisien n'a déjà enchainé plus de 29 rencontres officielles sans défaite.