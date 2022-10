Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Ça s'active pour la prolongation de Presnel Kimpembe

Publié le 28 octobre 2022 à 08h15 - mis à jour le 28 octobre 2022 à 08h23

Thibault Morlain

Le mercato étant actuellement fermé, Luis Campos a tout de même du travail au PSG. Et le conseiller sportif parisien doit notamment s'occuper de certaines prolongations. Cela concerne d'ailleurs des cadres de Christophe Galtier à l'instar notamment de Presnel Kimpembe. Aujourd'hui sous contrat jusqu'en 2024 avec le PSG, le champion du monde est bien parti pour signer un nouveau bail.

Place maintenant aux prolongations au PSG. Et Luis Campos a du pain sur la planche. En effet, Lionel Messi, Sergio Ramos, Marco Verratti, Marquinhos et Presnel Kimpembe sont ainsi concernés. D'ailleurs, comme le10sport.com vous l'a récemment révélé, pour ce qui est de l'Italien, du Brésilien et du Français, sous contrat jusqu'en 2024, le PSG n'entend pas les laisser partir et les discussions ont déjà débuté.

Le PSG avance pour Kimpembe

Ce vendredi, L'Equipe vient confirmer la tendance concernant la prolongation de Presnel Kimpmebe. Comme expliqué par le quotidien sportif, les discussions sont bien en cours entre le défenseur du PSG et sa direction, alors qu'elles étaient en stand-by en raison de la blessure de l'international français.

Rien avant la Coupe du Monde

Presnel Kimpembe s'impliquant personnellement dans les échanges avec le PSG pour son nouveau contrat, cela avancerait donc en coulisses pour parvenir à un accord. Pour autant, aucune officialisation ne devrait tomber avant la Coupe du Monde pour la prolongation de Kimpembe.