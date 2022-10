Foot - PSG

PSG : Après son calvaire, Kimpembe sort du silence

Publié le 29 octobre 2022 à 17h00

Thibault Morlain

Le 10 septembre dernier, face à Brest, Presnel Kimpembe se blessait à la cuisse gauche. Après différents examens, le verdict est alors tombé pour le défenseur central du PSG qui devait rester sur le côté un mois et demi. 6 semaines plus tard, Kimpembe est revenu dans le groupe de Christophe Galtier, l’occasion pour lui de revenir sur ses moments compliqués suite à sa blessure.

Alors que la Coupe du Monde approche, les joueurs souhaitent bien évidemment éviter les blessures afin de ne pas manquer ce rendez-vous au Qatar. Il y a quelques semaines, Presnel Kimpembe s’est pourtant fait une grosse frayeur. Touché à la cuisse face à Brest, le défenseur central du PSG s’est alors retrouvé sur le côté. Au final, Kimpembe a été indisponible pour une durée de 6 semaines. Le voilà désormais de retour, face au Maccabi Haïfa en Ligue des Champions, le Parisien a rejoué ses premières minutes depuis sa blessure.

« Ça met un coup au moral »

Suite à ce retour à la compétition avec le PSG, Presnel Kimpembe est revenu sur ses 6 semaines de convalescence pour soigner sa blessure à la cuisse. Dans un premier temps, pour PSG TV , il est revenu sur l’annonce du verdict, confiant : « C'est compliqué au début parce qu'on ne sait pas trop à quoi s'attendre jusqu'à l'IRM. On se pose un tas de questions. Au moment de l'IRM, le doc et le staff médical m'annoncent que j'en ai pour cinq à six semaines minimum, ça met un coup au moral parce que c'est quand même long ».

« Ça a été dur »