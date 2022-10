Foot - PSG

PSG : Les révélations XXL de Galtier sur le calvaire de Kimpembe

Publié le 28 octobre 2022 à 22h30

Touché aux ischios jambiers depuis le début du mois de septembre, Presnel Kimpembe a fait son grand retour face au Maccabi Haïfa mardi dernier en Ligue des champions et pourrait enchaîner face à l'ESTAC ce samedi. Présent en conférence de presse ce vendredi, Christophe Galtier s'est prononcé sur le grand retour de son défenseur.

Mercredi dernier, Presnel Kimpembe a été salué par le public du Parc des Princes. Le défenseur central a été acclamé lors de la rencontre face au Maccabi Haïfa au moment de remplacer Marquinhos. Une ovation pour saluer le grand retour de Kimpembe. Blessé aux ischios jambiers lors de la rencontre face au Stade Brestois le 10 septembre dernier, le joueur avait manqué plusieurs semaines de compétition. Présent en conférence de presse ce vendredi, Christophe Galtier est revenu sur son retour.

« Il a été inquiet quand il a eu sa blessure »

« Presnel revient dans de très bonnes dispositions, il a eu une longue durée d’indisponibilité et on y a fait très attention. Mais il a été inquiet quand il a eu sa blessure. Sur les dix premiers jours, c’était difficile pour lui sur le plan mental. Au fur et à mesure, quand il a pu retravailler de manière individuelle, et quand il est revenu sur le terrain pour travailler la course, j’ai vu un Kim très concentré, motivé, à l’écoute de son corps, pour ne pas brûler les étapes » a déclaré Galtier dans des propos rapportés par Le Parisien.

Kimpembe titulaire face à l'ESTAC ?

De retour, Presnel Kimpembe pourrait enchaîner en championnat. Selon les informations du Parisien , le défenseur pourrait débuter la rencontre face à l'ESTAC ce samedi. Sa première titularisation depuis ce terrible 10 septembre.





« C’est un joueur important au PSG »