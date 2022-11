Foot - PSG

PSG : Icardi, divorce... Les vérités du clan Wanda Nara

Publié le 1 novembre 2022 à 10h15

Thibault Morlain

Cela fait maintenant plusieurs semaines que le feuilleton à propos du divorce de Mauro Icardi et Wanda Nada fait énormément. Alors que de nouveaux éléments ne cessent d'arriver sur cette séparation, voilà que l'avocate de Wanda Nara a fait le point sur la situation entre l'attaquant prêté par le PSG à Galatasaray et sa désormais ex-femme.

Cette fois, Mauro Icardi et Wanda Nara sont bel et bien séparés. Ensemble depuis plusieurs années maintenant, les deux voient leur divorce faire la Une des médias. Cette affaire fait énormément parler et les rebondissements sont d'ailleurs nombreux. Et alors qu'il était expliqué dernièrement que Mauro Icardi et Wanda Nara étaient de nouveau ensemble, il n'en est rien.

PSG : Annoncé en couple avec Wanda Nara, il se lâche sur Mauro Icardi https://t.co/Vk2N4PdhOn pic.twitter.com/wQDPBI2EPM — le10sport (@le10sport) October 29, 2022

« Ils sont séparés »

Avocate de Wanda Nara, Ana Rosenfeld a ainsi mis les choses au point concernant sa cliente et l'attaquant du PSG prêté à Galatasaray. Invitée du programme La Noche de Mirtha Legrand , elle a alors assuré : « Ils sont séparés. Wanda l'a rendu public, c'est pour ça que je peux le répéter. Ils ont signé ce qu'on appelle la séparation. Wanda voulait que cela soit clair ».

« Icardi ne veut pas divorcer »