Foot - PSG

PSG : L’improbable bataille entre Messi, Neymar et Mbappé

Publié le 1 novembre 2022 à 05h15

Thibault Morlain

Toujours invaincu en Ligue 1 et en Ligue des Champions, le PSG peut compter sur une très grande MNM. En effet, Lionel Messi, Neymar et Kylian Mbappé sont dans une forme exceptionnelle cette saison. Les buts et les passes décisives s’enchainent pour l’Argentin, le Brésilien et le Français. De quoi donner lieu à une bataille entre les trois joueurs du PSG.

Ce samedi, face à Troyes, le PSG s’est imposé (4-3) au terme d’un match compliqué. Mais Christophe Galtier a pu compter sur sa MNM pour se sortir du piège. Comme beaucoup de fois depuis le début de la saison, Lionel Messi, Neymar et Kylian Mbappé ont chacun été décisifs, que ce soit en marquant ou en donnant une passe décisive. Les 3 Parisiens affolent ainsi un peu plus les statistiques.

Mbappé, Neymar… Qui sera le meilleur buteur ?

Cette grande forme du trio offensif donne ainsi lieu à une bataille, tout d’abord pour le titre de meilleur buteur de la Ligue 1. Aujourd’hui, c’est Kylian Mbappé qui est en tête avec 11 réalisations. Mais Neymar est juste derrière avec 10 unités. Lionel Messi se classe lui 7ème avec 7 buts à son effectif en Ligue 1.

Messi, Neymar… Qui sera le meilleur passeur ?

En revanche, Lionel Messi est en tête des meilleurs passeurs du championnat. L’Argentin compte 10 offrandes, soit deux de plus que Neymar (8), son dauphin. A noter que Kylian Mbappé ne compte lui que 2 passes décisives en Ligue 1.