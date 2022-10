Foot - PSG

PSG : En pleine polémique, le clan Neymar en rajoute une couche

Publié le 31 octobre 2022 à 09h00

Jules Kutos-Bertin - Journaliste Tout petit, je m’étais promis d’avoir un métier en accord avec le football. Très vite, j’ai pris conscience que mes pieds ne suffiraient pas pour m’emmener là où je le voulais alors le journalisme est devenu une évidence.

Etincelant avec le PSG depuis le début de saison, Neymar est toujours au cœur de la polémique en raison de ses pensées politiques. Sans se cacher, le Brésilien a affiché à plusieurs reprises son soutien à Jair Bolsonaro, candidat sortant d’extreme droite. Après la défaite du désormais ex-président du Brésil, la sœur de Neymar a affiché sa déception.

Après une saison difficile où Neymar aura alterné entre les performances moyennes et les blessures, le Brésilien est revenu à son meilleur niveau avec le PSG. L’arrivée de Christophe Galtier, la Coupe du Monde qui approche à grands pas, plusieurs raisons peuvent expliquer cette résurrection. Ce qui ne change pas en revanche, c’est sa facilité à être impliqué dans différentes polémiques.

Bolsonaro battu, Neymar déçu

Depuis plusieurs semaines, Neymar fait parler de lui pour son soutien envers Jair Bolsonaro, le président du Brésil et candidat d’extrême droite à sa propre succession. « Il a été le premier. Mon coeur m'a dit de rétribuer ce qu'il a fait à l'époque. Il a cru en moi. Comme je crois en lui. Il est celui dont on a besoin pour mener le Brésil vers des jours meilleurs », expliquait l’attaquant du PSG pour justifier son choix. Malheureusement pour Neymar, Jair Bolsonaro n’a pas été réélu par le peuple brésilien.

Mercato - PSG : Campos lâché par l’un de ses chouchous ? https://t.co/el2Szf603R pic.twitter.com/gcbMuIzcPt — le10sport (@le10sport) October 31, 2022

« Je pense toujours que la meilleure chose pour le pays serait la victoire de Bolsonaro »