PSG : Avant la Coupe du monde, Neymar enchaine les polémiques

Publié le 29 octobre 2022 à 16h00

Axel Cornic

Alors qu’il affiche un niveau éblouissant et qu’au Paris Saint-Germain on espère enfin le voir faire une saison pleine, Neymar continue de faire parler de lui en dehors des terrains. Alors qu’un Mondial crucial s’approche, la star brésilienne a en effet dû faire face à la justice et s’implique même dans la politique de son pays.

Décrié ces dernières saisons, Neymar a-t-il enfin trouvé la solution ? La star du PSG est l’un des meilleurs joueurs cette saison sur la scène européenne et semble même avoir accepté de faire quelques efforts pour le bien collectif, se muant souvent en passeur génial pour Lionel Messi ou Kylian Mbappé. De bon augure pour le PSG, mais surtout pour le Brésil, avant une Coupe du monde qui voit Neymar et ses coéquipiers comme potentiels candidats au titre.

Bolsonaro, le soutien gênant

Si tout va bien sur les terrains, Neymar aurait pu tout de même s’éviter quelques frasques en dehors... en commençant par ses nombreuses sorties sur l’élection présidentielle. Le numéro 11 du PSG a en effet pris fait et cause pour le président sortant Jair Bolsonaro, annonçant même vouloir lui dédier son premier but au Mondial.

La Fédération brésilienne très agacée

Ces prises de positions ne sont pas du tout passées inaperçues, surtout après un mandat de Bolsonaro critiqué par une bonne partie de la population brésilienne. L’Equipe a révélé que Neymar agacerait même au sein de la Seleção, puisque les joueurs de Tite s’étaient promis d’éviter les sujet clivants et polémiques avant le début de la Coupe du monde.

Neymar devant la justice espagnole, mais...