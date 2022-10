Foot - PSG

PSG : Galtier va rendre un grand service à l’un des favoris de la Coupe du monde

Publié le 29 octobre 2022 à 03h00

Arthur Montagne

A quelques semaines du début de la Coupe du monde, plusieurs espagnols se sont imposés au PSG à l'image de Sergio Ramos et Fabian Ruiz. Et s’ils ne seront pas tous présents au Qatar avec la Roja, cela offre l’embarras du choix à Luis Enrique qui pourrait piocher dans l'effectif de Christophe Galtier.

Cette année, le calendrier est très particulier puisque le Coupe du monde vient couper la saison en deux. En effet, le Mondial au Qatar débutera le 20 novembre et les sélectionneurs sont déjà aux aguets pour l'annonce de leur liste. C'est notamment le cas de Luis Enrique, qui dévoilera les joueurs sélectionnés avec la Roja le 10 novembre. Et parmi eux, il devrait y avoir plusieurs joueurs du PSG qui compte six espagnols dans son effectif.

Sarabia et Soler, direction le Qatar

Deux semblent en tout cas assurés d'y aller. Il s'agit tout d'abord de Pablo Sarabia. Bien que le joueur prêté au Sporting CP la saison dernière bénéficie d'un très faible temps de jeu au PSG, il reste un cadre de la sélection espagnole depuis l'Euro 2021. L'ancien ailier du Séville FC sera donc présent au Qatar. Même cas de figure pour Carlos Soler. Arrivé au PSG cet été, l'ancien Valencien joue peu à Paris, mais il a toujours la confiance de Luis Enrique. A l'exception de son absence au Final Four de La Ligue des Nations pour cause de blessure, Carlos Soler n'a jamais quitté le groupe espagnol depuis septembre 2021. Il sera donc le deuxième espagnol du PSG au Qatar.

Ramos et Ruiz, les deux surprises de Luis Enrique ?