Foot - PSG

PSG : Critiqué et poussé vers la sortie, Neymar a tout changé

Publié le 30 octobre 2022 à 12h30

Axel Cornic

Auteur d’un de ses plus beaux débuts de saisons depuis qu’il est au Paris Saint-Germain, Neymar est devenu central dans le dispositif de Christophe Galtier. Réputé pour être difficile à gérer, le Brésilien est le seul des trois stars de devant qui semble véritablement avoir modifié son jeu, se mettant souvent au service du collectif.

Le Neymar nouveau est arrivé très tôt cette saison. Avec la Coupe du monde en ligne de mire, la star su PSG affiche un visage très séduisant et totalise 13 buts et 10 passes décisives en 17 rencontres toutes compétitions confondues. Des statistiques surprenantes, puisque si Neymar a toujours été un buteur né il semble désormais s'être découvert un côté plus altruiste.

PSG : L’incroyable réaction de Mbappé après le Ballon d’Or de Benzema https://t.co/2PJCmGCdj7 pic.twitter.com/ZK4CHvAuDZ — le10sport (@le10sport) October 30, 2022

Neymar, le véritable taulier du PSG

Sa passe pour Kylian Mbappé en Ligue des Champions fac à la Juventus (2-1) est encore dans toutes les têtes. On a rarement vu Neymar se mettre à ce point au service de ses compères de l’attaque et d’ailleurs, la révolution de Christophe Galtier y est pour beaucoup. Le coach du PSG a en effet plusieurs fois parlé d’un Neymar qui pourrait être considéré comme un milieu de terrain et non un attaquant, à l’inverse de Lionel Messi et de Kylian Mbappé.

Le seul de la MNM qui accepte quelques sacrifices

Placé derrière les deux attaquants, il semble en effet être le liant de la MNM, celui capable de faire peut-être le sacrifice en plus pour permettre aux autres de rester plus haut sur un terrain. Il ne s’est certes pas mué en bourreau de travail en seulement quelques mois, mais Neymar a tout de même su apporter une réponse à ceux qui l’ont critiqué justement ou non, au cours des dernières années.

Arrivera-t-il à maintenir cette forme après la Coupe du monde ?

On peut toutefois se demander si ce changement durera dans le temps. La période hivernale a toujours été très délicate à gérer pour Neymar et cette fois, il y aura une Coupe du monde qui pourrait bien tout changer. On le sait, cette compétition mondiale pourrait être la dernière pour le Brésilien, qui compte bien remporter l’un des seuls titres qui manque encore à son palmarès. Mais que se passera-t-il dans le cas contraire ? Certains observateurs craignent déjà de voir l’ancien Neymar revenir au PSG, en trainant des pieds.