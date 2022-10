Foot - PSG

PSG : Après sa révolution, Galtier dresse un terrible constat

Publié le 29 octobre 2022 à 20h30 - mis à jour le 29 octobre 2022 à 20h34

Arnaud De Kanel

Inquiétant défensivement, le PSG a laissé beaucoup trop d'espace à l'ESTAC qui en a profité à trois reprises. Sauvés de justesse par le trio infernal Mbappé-Neymar-Messi, les hommes de Christophe Galtier n'ont pas rassuré. Après la rencontre, le coach du PSG était très remonté après son équipe et tire la sonnette d'alarme.

Le PSG a joué à se faire peur ce samedi après-midi face à une valeureuse équipe troyenne qui n'avait pas froid aux yeux. L'ESTAC a su parfaitement exploiter les largesses défensives du PSG, en infligeant 3 buts aux Parisiens. Pour cette rencontre, le technicien avait aligné une défense à quatre, avec notamment le retour de Presnel Kimpembe. Christophe Galtier ne digère pas la prestation des siens et a poussé un coup de gueule.

« On était complètement ouverts »

Au micro de Prime Video après la rencontre, Christophe Galtier a déploré la prestation globale du PSG : « L’équipe a été très déséquilibrée dès l’entame, certains ont eu du mal à trouver des repères, on a gagné très peu de ballons dans la récupération haute, à chaque fois qu’on allait au duel on était éliminés, ce qui laissait des boulevards à Troyes. On a été très gentils dans la réaction à la perte, ce qui nous a rendu le match difficile. Sur un plan défensif, j’ai constaté beaucoup trop de largesses, beaucoup trop d’erreurs, encore un mauvais placement sur un coup de pied arrêté. Il va falloir y remédier, travailler, on va y passer beaucoup plus de temps. S’il faut marquer quatre buts pour l’emporter à chaque fois, ça va être compliqué. On s’est un peu laissé griser parce que nous avons réussi sur le plan offensif. On était complètement ouverts. »

«On était dans un très gros déséquilibre»