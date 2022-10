Foot - PSG

PSG : Un gros coup de tonnerre se confirme pour Neymar

Publié le 30 octobre 2022 à 12h15

Le cauchemar est bien terminé pour Neymar. Le parquet a décidé de retirer toutes les accusations du groupe brésilien DIS. Autrement dit, les anciens responsables du FC Barcelone, mais aussi le joueur du PSG sont innocentés. L'ancienne star du club catalan avait réagi à ce verdict sur les réseaux sociaux il y a quelques jours.

Une accusation a été portée contre le FC Barcelone et Neymar. L'entreprise DIS estimait que le transfert de Neymar en 2013 avait été sciemment sous-évalué et réclamait, ainsi, sa part du gâteau. Mis en cause, le joueur du PSG risquait jusqu'à deux ans de prison et une amende de 10M€.

Neymar innocenté par la justice

Mais il y a quelques jours, certains médias avaient annoncé que le procureur rejetait toutes les accusations contre les prévenus, à savoir Neymar, Sandro Rosell, ancien président du Barça et les représentant de Santos. Ce dimanche, Sport confirme le verdict. Le parquet estime que les accusations n'étaient pas fondées et que les preuves n'ont pas été apportées.

« Crois en toi et Dieu te montrera à quel point tu es fort »