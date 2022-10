Foot - PSG

PSG : Messi au cœur d'un improbable projet à 90M€ avec Ronaldo ?

Publié le 30 octobre 2022 à 22h10

Journalistes pour le Wall Street Journal, Jonathan Clegg et Joshua Robinson ont rédigé un livre sur la rivalité entre Cristiano Ronaldo et Lionel Messi. Dans cet ouvrage, dont certains extraits ont été publiés, on apprend qu'un millionnaire anglais avait monté un énorme projet. Il était question d'une rencontre entre deux équipes, constituées par Messi et Ronaldo.

La rivalité entre Cristiano Ronaldo aura marqué les deux dernières décennies. Tout au long de leur carrière, les deux joueurs se sont tirés vers le haut. Souvent comparés, Messi et Ronaldo ont écrit l'histoire de leur sport et il est difficile, aujourd'hui, de départager les deux stars.

Un millionnaire anglais aurait proposé un gros projet à Messi et Ronaldo

Adversaires à de nombreuses reprises, Messi et Ronaldo auraient pu prendre part à un incroyable projet. Dans leur livre intitulé « Messi vs. Ronaldo : One Rivalry, Two GOATs, and the Era That Remade the World's Game », Jonathan Clegg et Joshua Robinson, deux journalistes du Wall Street Journal, annoncent qu'un multimillionnaire anglais aurait proposé aux deux joueurs de disputer un match biennal.

Un budget de 90M€ était alloué à ce projet

Il était question d'un affrontement entre un onze composé par Lionel Messi et un autre composé par Cristiano Ronaldo. Un budget de 90M€ était alloué à ce projet. Une proposition qui avait suscité l'intérêt des deux joueurs, notamment celui de la star du PSG. Mais ce projet n'a jamais vu le jour, pour des raisons qui demeurent inconnues.