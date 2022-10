Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Lionel Messi est encore interpellé pour son avenir

Publié le 30 octobre 2022 à 03h45

Arthur Montagne

Ancien coéquipier de Lionel Messi au FC Barcelone, Andrès Iniesta s'est prononcé sur l'avenir de la star argentine dont le contrat au PSG s'achève en juin prochain. Et pour l'ancien milieu de terrain de la Roja, un retour en Catalogne est toujours envisageable.

Comme révélé en exclusivité par le10sport.com, le Qatar a donné son feu vert pour la prolongation de Lionel Messi et Luis Campos a entamé les discussions avec l'entourage de la star argentine. Il faut dire que le contrat du numéro 30 du PSG s'achève en juin prochain et il ne devrait pas donner de réponse avant la Coupe du monde. Andrès Iniesta, qui a longtemps évolué avec Lionel Messi au FC Barcelone, s'est prononcé sur ce feuilleton.

Mercato : PSG, Barcelone... Messi a sa préférence https://t.co/FyRjKxV7uH pic.twitter.com/ZxmIOM0gpj — le10sport (@le10sport) October 29, 2022

Iniesta évoque l'avenir de Messi

« Le Messi d'avant et le Messi de maintenant est différent de tous les autres. Il est le numéro un. La seule chose qu'il a faite est de grandir, de s'améliorer, de rendre ses coéquipiers meilleurs. Une équipe avec Messi a un avantage très important pour remporter des victoires et des titres. Je n'ai vu personne faire les choses qu'il fait », a confié l’ancien milieu du club culé, estimant que le retour de Messi chez les Blaugrana est possible.

«Le retour de Leo est toujours une possibilité »