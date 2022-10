Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : L’échec cuisant du Barça pour Lionel Messi

Publié le 29 octobre 2022 à 18h15

Thibault Morlain

Ce n’est clairement pas un secret, le FC Barcelone souhaite faire revenir Lionel Messi. Joan Laporta l’a répété à plusieurs reprises dernièrement, il va tout faire pour rapatrier l’actuel joueur du PSG au Camp Nou. Mais pour le moment, les manoeuvres engagées par les Blaugrana se seraient soldées par un cuisant échec. Explications.

A l’été 2021, l’histoire d’amour entre Lionel Messi et le FC Barcelone s’est terminée d’une façon inattendue. Alors qu’on pensait que l’Argentin allait prolonger en Catalogne, cela n’a pas pu être possible pour des problèmes financiers. Libre, Messi s’est alors engagé au PSG. Toutefois, aujourd’hui, Joan Laporta veut réparer cela et faire revenir le septuple Ballon d’Or à Barcelone.

Aucun contact officiel

Ce samedi, Sport explique que le FC Barcelone envisagerait un transfert de Lionel Messi pour le prochain mercato hivernal. Pour autant, pour le moment, aucune manoeuvre officielle n’aurait été entamée par le club catalan. Il n’existerait aucun contact entre le Barça et Messi à propos d’un possible retour.

L’échec du Barça en coulisses