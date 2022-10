Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Voilà le plan du Qatar pour Lionel Messi

Publié le 29 octobre 2022 à 15h30

Thibault Morlain

Dans sa dernière année de contrat au PSG, Lionel Messi va devoir prendre une décision pour la suite de sa carrière. Où jouera-t-il à l’avenir ? D’un côté, il y a le FC Barcelone. D’ailleurs, selon les derniers échos en provenance d’Espagne, Joan Laporta voudrait boucler un transfert de Messi dès le mois de janvier. Mais le PSG ne le verrait pas du même oeil, cherchant à prolonger le septuple Ballon d’Or. Le plan de vol a d’ailleurs été révélé.

Après une première année compliquée au PSG, Lionel Messi revient au top de sa forme lors de cet exercice. Des performances impressionnantes qui s’invitent au milieu des nombreuses discussions concernant l’avenir de l’Argentin. En effet, Messi est dans sa dernière année de contrat et a donc une décision à prendre. Partira ? Ne partira pas ? Possiblement libre en fin de saison, La Pulga voit le FC Barcelone s’activer pour boucler son retour au Camp Nou. Cela pourrait même être le cas dès le mois de janvier lors du mercato hivernal. Mais le PSG a également son mot à dire. Aujourd’hui, la prolongation de Lionel Messi est la priorité du Qatar et comme révélé par le10sport.com, Luis Campos s’active actuellement en ce sens en coulisses.

Un nouveau contrat de deux ans ?

Si Lionel Messi arrive au terme de son contrat avec le PSG, il est important de noter qu’il y a également une année supplémentaire en option dans le bail de l’Argentin. Pour autant, ce samedi, Sport assure que le club de la capitale ne souhaiterait pas l’utiliser, ayant un autre plan en tête pour conserver Messi. Ainsi, à défaut d’utiliser cette année en option, le PSG voudrait directement offrir un nouveau contrat de deux ans à l’ancien du FC Barcelone et ainsi le conserver jusqu’à ses 38 ans. A Paris, on estimerait que Lionel Messi serait capable de continuer à jouer au plus haut niveau encore deux ans de plus. .

Une retraite au PSG ?

Le PSG souhaiterait également par la même occasion être le dernier club de la carrière de Lionel Messi. Aux yeux du Qatar, cela serait un gros coup sportif et économique que le meilleur joueur du monde termine sa carrière avec le maillot du PSG sur les épaules. La question est maintenant de savoir ce que Lionel Messi veut faire. Entre Barcelone et Paris, il va falloir prendre une décision.