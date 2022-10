Foot - PSG

PSG : Annoncé en couple avec Wanda Nara, il se lâche sur Mauro Icardi

Publié le 30 octobre 2022 à 01h00

Ce n’est un secret pour personne, Wanda Nara s’est séparée de Mauro Icardi après huit ans de vie commune. En Argentine, certaines rumeurs affirment que la jeune femme est, aujourd’hui, en couple avec un rappeur, L-Gante. Ce dernier est sorti du silence et s’est exprimé sur sa relation avec Wanda Nara.

Prêté par le PSG à Galatasaray, Mauro Icardi est perturbé par une affaire extra-sportive. En effet, le joueur s’est séparé de Wanda Nara, sa compagne depuis près de huit ans. Selon certaines rumeurs, la jeune femme, qui gérait également sa carrière, serait aujourd’hui en couple avec un rappeur argentin, L-Gante. Wanda Nara fait d’ailleurs une apparition dans son dernier clip et apparaissent très proches. Alors que les rumeurs se font nombreuses sur leur relation, L-Gante est sorti du silence à l’occasion de l’émission Intruders .

PSG : Icardi déjà remplacé par Wanda Nara, il sort du silence https://t.co/RpiIdiUMwb pic.twitter.com/xwkl3q2r2s — le10sport (@le10sport) October 29, 2022

L-Gante met les choses au clair sur sa relation avec Wanda Nara

Le rappeur n’a pas caché sa proximité avec Wanda Nara depuis quelques semaines. « Je m’entends bien avec elle et nous parlons. Si elle peint, je peins. Nous sommes de bons amis. Des amis qui s’entendent très bien. On se parle de temps en temps. Elle me donne des conseils. Elle me manque comme toute personne avec qui vous avez passé du temps et qui est partie. Chacun a sa propre vie. Je comprends la situation. Il n’y a aucun drame » a déclaré L-Gante.

« J’espère juste qu’il va me mettre un but. Je l’utilise sur la Play »

Enfin, il s’est exprimé sur Mauro Icardi. Selon certaines rumeurs, le joueur aurait tenté de contacter le rappeur sur Instagram . Mais ce dernier n’a pas confirmé cette information. « Nous n’avons pas communiqué, Je n’ai reçu aucun message. Je n’ai rien à dire sur le football. J’espère juste qu’il va me mettre un but. Je l’utilise sur la Play » a déclaré L-Gante, n’hésitant pas à provoquer l’international argentin.

« Les retrouvailles entre Icardi et Wanda Nara ? Ce ne sont pas mes affaires »