Foot - PSG

PSG : Kimpembe de retour, le constat accablant de Galtier

Publié le 29 octobre 2022 à 21h45

Arnaud De Kanel

Après plus de six semaines d'absence, Presnel Kimpembe faisait son grand retour sur la pelouse ce samedi après-midi. Placé dans l'axe de la défense parisienne, il n'a pas été à son avantage, à l'instar de ses coéquipiers dans le secteur défensif, et sa prestation a été commentée par Christophe Galtier après la rencontre.

On ne l'avait plus vu sur les terrains depuis le match face au Stade Brestois où il s'en était pris à l'arbitre, évitant de peu le carton rouge, avant de sortir blessé après avoir raté son intervention sur Irvin Cardona. Presque sept semaines sont passées et Presnel Kimpembe a enfin refoulé la pelouse du Parc des Princes face à l'ESTAC. Pas exempt de tous reproches, le défenseur du PSG a sombré avec ses coéquipiers en défense en encaissant 3 buts.

Kimpembe, un retour en délicatesse

Préféré à Marquinhos, Presnel Kimpembe a connu un retour très compliqué. Pour autant, Christophe Galtier estime que la prestation de ses coéquipiers ne l'a pas mis dans les meilleures conditions.

«Il a des problèmes de repères et de confiance»