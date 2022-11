Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Après Mbappé, une nouvelle guerre éclate avec le Real Madrid

Publié le 3 novembre 2022 à 11h00 - mis à jour le 3 novembre 2022 à 11h10

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Courtisé par les plus grands clubs européens, Endrick va avoir le choix pour ses débuts sur le Vieux Continent. Le Real Madrid fait partie des favoris pour accueillir le crack de 16 ans, mais d’autres cadors sont dans la course, à l’instar du PSG et du FC Barcelone. Les Merengue seraient d’ailleurs particulièrement méfiants à l’égard des Parisiens.

Après Vinicius Jr ou encore Rodrygo, le Real Madrid veut mettre la main sur le nouveau crack du football brésilien : Endrick. À seulement 16 ans, l’attaquant est considéré comme un vrai génie dans son pays, de quoi rendre dingue la plupart des mastodontes européens. Florentino Pérez suit de près la progression du joueur, et il n’est pas le seul. Manchester City, le FC Barcelone et le PSG sont également positionnés, mais la Casa Blanca part confiante.

Florentino Pérez aurait l’avantage pour Endrick

D’après Marca , le Real Madrid reste confiant dans le dossier Endrick et estimerait répondre à toutes les attentes d’Endrick et ses proches. L’attaquant auriverde, qui pourra rejoindre l’Europe en 2024 une fois qu’il aura atteint sa majorité, serait en plus un passionné de la formation madrilène et aurait pour idole Cristiano Ronaldo et Vinicius Jr. Des éléments qui pourrait peser sur sa décision même si d’autres options séduisantes s’offrent à lui.

Mercato - PSG : 60M€ pour le «nouveau Neymar», le Qatar peut encore rêver https://t.co/2vkJHbfOL9 pic.twitter.com/GoRLPM0UiH — le10sport (@le10sport) October 31, 2022

Le Real Madrid ne craint pas le Barça, mais le PSG