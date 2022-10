Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : 60M€ pour le «nouveau Neymar», le Qatar peut encore rêver

Publié le 31 octobre 2022 à 11h45

Arthur Montagne

Grand espoir du football brésilien, Endrick est au cœur d'une grosse bataille entre le Real Madrid, le PSG et Manchester City pour son transfert. Néanmoins, pour le transfert de l'attaquant brésilien, il faudra lâcher 60M€, soit la clause libératoire inscrite dans son contrat.

Après Neymar, Vinicius Junior ou encore Rodrygo, c'est au tour d'Endrick (16 ans) d'affoler les grands clubs européens. Le jeune attaquant de Palmeiras est le nouveau grand crack brésilien et son transfert vers l'Europe ne fait déjà aucun doute. Et bien qu'il doive attendre ses 18 ans pour rejoindre le Vieux Continent, Endrick pourrait bien voir un club bloquer son transfert dès aujourd'hui.

Une clause à 60M€ pour Endrick

Et selon les informations d' El Debate , Endrick dispose d'une clause libératoire fixée à 60M€ au sein de son contrat qui court jusqu'en 2025. Le jeune attaquant brésilien souhaiterait rejoindre le Real Madrid, mais il est possible que Palmeiras le cède au plus offrant. Une aubaine pour le PSG.

Le Real Madrid ne dépassera pas les 40M€