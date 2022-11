Foot - Mercato - PSG

Transferts - PSG : Le clan Messi a tranché pour son avenir

Publié le 3 novembre 2022 à 10h45

Thomas Bourseau

A quelques mois de l’expiration de son contrat au PSG, Lionel Messi est annoncé du côté du FC Barcelone et de l’Inter Miami. Et alors que la franchise de David Beckham se démarquerait des autres en Major League Soccer, elle répondrait aux attentes du clan Messi.

Lionel Messi serait susceptible de quitter le PSG à l’issue de la saison, soit au moment de l’expiration de son contrat dans lequel figure une option pour une année supplémentaire. A l’instant T, l’avenir de l’Argentin demeure flou. Certes, le comité de direction du Paris Saint-Germain s’active pour boucler une prolongation de contrat comme le10sport.com vous le soulignait le 20 octobre dernier. Cependant, la menace FC Barcelone et la Major League Soccer pourraient contrecarrer les plans du PSG pour Messi.

L’Inter Miami répond aux critères du clan Messi

D’après les informations divulguées par Goal , l’Inter Miami proposerait un package alléchant aux yeux de Lionel Messi. D’une part en raison de la proximité de la franchise floridienne avec son Argentine natale et d’une autre en raison de la culture sud-américaine présente à Miami.

L’Inter Miami, seule option américaine pour Messi ?