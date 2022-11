Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Mbappé au Real Madrid, la réponse est dévoilée

Publié le 3 novembre 2022 à 09h45

Thibault Morlain

Si Kylian Mbappé continue de briller sous le maillot du PSG, son avenir n'en reste pas moins très incertain. Sous contrat jusqu'en 2024, le Français pourrait être transféré dès le prochain mercato estival. Une nouvelle opportunité pour le Real Madrid ? La Casa Blanca a tujours rêvé de Mbappé, mais après ce qui s'est passé à l'intersaison, la tendance aurait quelque peu changé.

Si Kylian Mbappé a prolongé avec le PSG il y a quelques mois seulement, un départ reste toujours d'actualité. En effet, sous contrat jusqu'en 2024, le Français pourrait donc partir dès l'été prochain, d'autant plus que dernièrement, c'était tendu entre le natif de Bondy et la direction du PSG. De qui donc raviver l'idée d'un transfert de Mbappé dans les mois à venir...

PSG : L’annonce retentissante de Kylian Mbappé sur la Coupe du Monde https://t.co/fVHsyR9Noi pic.twitter.com/Hx8yLG0kSX — le10sport (@le10sport) November 3, 2022

Retour de flamme avec le Real Madrid ?

Forcément, face à une telle situation, les regards se sont immédiatement tournés vers le Real Madrid. Ces dernières années, les Merengue ont enchainé les échecs avec Kylian Mbappé. Cette fois pourrait-elle alors être la bonne ?

Mbappé passe au second plan