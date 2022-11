Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Après Mbappé, le Real Madrid tient sa vengeance

Publié le 3 novembre 2022 à 10h15

Alors que les relations entre le PSG et le Real Madrid ont atteint leur pire niveau lors du feuilleton Mbappé, Florentino Pérez voudrait de nouveau perturber les affaires parisiennes en s’attachant les services d’Endrick, nouveau phénomène du football brésilien à seulement 16 ans. Les Merengue seraient même en pole dans ce dossier.

Depuis l’arrivée du Qatar, le PSG a eu l’occasion de nouer des relations fluctuantes avec divers cadors européens. En guerre avec le FC Barcelone, l’écurie parisienne s’entendait à merveille avec le Real Madrid, mais l’épisode de la Superligue et le feuilleton Kylian Mbappé sont venus cristalliser les tensions. Et un nouveau dossier pourrait ajouter de l'huile sur le feu.

Une bataille PSG/Real pour Endrick

Véritable révélation du football brésilien, Endrick apparaît déjà comme une priorité aux yeux de certains clubs, désireux de s’assurer sa venue en 2024 lorsque l’attaquant âgé de 16 ans sera majeur. D’après la presse espagnole, le PSG serait passé à l’action alors que le Real Madrid veut également s’attacher ses services, après avoir enrôlé Vinicius Jr et Rodrygo ces dernières années.

Le Real Madrid est confiant