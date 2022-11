Foot - PSG

PSG : L’énorme aveu de Lionel Messi sur sa carrière

Publié le 5 novembre 2022 à 15h30

Thomas Bourseau

Bien que Lionel Messi se soit assis sur le toit de l’Europe à quatre reprises avec le FC Barcelone et qu’il a empilé les trophées avec le club culé et le PSG, La Pulga a fait savoir que le meilleur souvenir de sa carrière n’est autre que son sacre avec l’Argentine en Copa America.

Depuis ses débuts professionnels en 2004 avec le FC Barcelone, Lionel Messi a tout bonnement tout gagné avec le club culé. De la Liga à la Ligue des champions en passant par la Coupe du roi et la Coupe du monde des clubs. Avec l’Argentine, l’attaquant du PSG a raflé une médaille d’or olympique et la Copa America. La reconnaissance avec l’Albiceleste qu’il a pu engranger avec sa victoire en Copa America est ce qui l’a à ce jour le plus ému.

Messi ému aux larmes après le sacre en Copa America

Dans le cadre du documentaire Netflix , Sean Eternos : Champions of America , Lionel Messi a été aperçu en train de donner un discours galvanisant en marge de la finale de la Copa America de 2021, remportée par l’ Albiceleste. Mais ce n’est pas tout. Au coup de sifflet final, Messi s’est effondré sur le terrain de La Bombonera en pleurs avant d’aller saluer la foule présente pour célébrer le sacre de l’Argentine.

Mercato - PSG : Réunion au sommet entre les clans Messi et Xavi https://t.co/YfMxcCuWar pic.twitter.com/Hvwdu7d4kf — le10sport (@le10sport) November 5, 2022

«Je pense que c'est la plus belle chose qui me soit arrivée dans ma carrière sportive»