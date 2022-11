Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Campos peut trembler, de terribles nouvelles sont là

En fin de contrat le 30 juin avec le PSG, Lionel Messi partira librement et gratuitement s'il ne prolonge pas d'ici-là. Conscient de la situation, l'Inter Miami de David Beckham serait en embuscade. D'ailleurs, la franchise de MLS, qui a déjà bien avancé sur ce dossier, se verrait bien boucler le transfert de Leo Messi à l'été 2023.

Lors de l'été 2021, Lionel Messi a quitté le FC Barcelone pour s'engager librement et gratuitement en faveur du PSG. Alors qu'il a signé un contrat de deux saisons avec le club de la capitale, le vétéran argentin de 35 ans pourrait changer une nouvelle fois de club dans les mêmes conditions. Une information qui n'aurait pas échappée à l'Inter Miami de David Beckham. D'ailleurs, la franchise de MLS aurait déjà lancé les hostilités pour boucler le transfert de Lionel Messi, et elle serait confiante sur ce dossier d'après David Ornstein.

