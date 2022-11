Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : David Beckham abat son joker pour Lionel Messi

Publié le 5 novembre 2022 à 08h10

Thomas Bourseau

Co-propriétaire de l’Inter Miami, David Beckham caresserait le désir d’attirer Lionel Messi au sein de la franchise de Major League Soccer. Les deux hommes disposeraient d’une bonne relation et tout se mettrait en place pour que cette relation débouche sur l’arrivée de l’attaquant du PSG en Floride.

Depuis la fin de sa carrière, David Beckham a multiplié les apparitions publiques pour certains évènements du football, tout en se montrant actif aux Etats-Unis, où il a passé un moment de sa carrière au Los Angeles Galaxy. En 2018, il crée l’Inter Miami, franchise de Major League Soccer dont il est co-propriétaire. Et depuis, il tente d’y attirer Lionel Messi dont son contrat au PSG arrivera à expiration en juin prochain.

Lionel Messi et David Beckham discutent depuis un moment

C’est du moins ce que David Ornstein a tenu à faire savoir à l’occasion de l’émission FIVE diffusée sur YouTube . Le journaliste de The Athletic affirme que David Beckham serait derrière la volonté de l’Inter Miami d’attirer Lionel Messi. « David Beckham est la poussière d'étoile. Les gens du football disent qu'il a toujours rêvé d'amener Messi dans son club. Ils ont une bonne relation. En fait, ils n'ont jamais joué ensemble, mais ils s'entendent bien et ont un grand et énorme respect l'un pour l'autre. Les copropriétaires de David Beckham, George et José Mas, mènent ce dialogue avec la famille Messi et son père depuis quelques années et ils en sont le fer de lance ».

Transferts - PSG : Le tapis rouge est déroulé pour Lionel Messi https://t.co/jC8Bvh1urr pic.twitter.com/6LpGZ1qaCG — le10sport (@le10sport) November 4, 2022

L’Inter Miami ou le PSG pour Messi ?