Mercato - PSG : Le Qatar a fixé un rendez-vous pour Messi

En raison de son appart sportif et commercial, Lionel Messi serait précieux aux yeux des hauts décideurs du PSG, prêts à lui offrir une prolongation de contrat dès lors qu’il reviendra du Qatar après le Mondial. Explications.

Lionel Messi se trouve dans l’ultime année de son contrat au PSG. Se pourrait-il que le septuple Ballon d’or aille voir ailleurs alors qu’une année supplémentaire optionnelle figure dans le contrat qu’il a signé en août 2021 ?

Le PSG ne veut pas se priver de la valeur de Messi

le10sport.com vous révélait en octobre dernier que la priorité de Luis Campos était de parvenir à un accord avec le clan Messi pour une prolongation de contrat. À l’instant T, le Paris Saint-Germain saurait pertinemment que la valeur sportive et commerciale de Messi est plus qu’importante d’après les informations récoltées par Guillem Balague et communiquées à la BBC par le journaliste et biographe de Lionel Messi.

Une nouvelle offre de prolongation après le Mondial ?