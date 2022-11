Foot - Mercato - PSG

Transferts - PSG : Le clan Mbappé contrarié par le mercato de Campos, voilà pourquoi

Publié le 4 novembre 2022 à 20h30

Axel Cornic

Après sa prolongation de mai dernier, Kylian Mbappé semblait croire en un renouveau total du Paris Saint-Germain. Un sentiment renforcé par l’arrivée de Luis Campos, qui a toujours entretenu d’excellentes relations avec l’attaquant français ainsi que son entourage depuis leur passage commun à l’AS Monaco. Pourtant, rien ne s’est passé comme prévu !

L’histoire commence à être connue. Prêts à tout pour ne pas le voir filer au Real Madrid à la fin de son contrat, les propriétaires du PSG ont déroulé le tapis rouge à Kylian Mbappé, lui faisant plusieurs grosses promesses. Or, aucune de ces promesses n’aurait été tenue, ce qui aurait profondément agacé Mbappé et son entourage.

Mbappé ne digère pas l’échec sur le numéro 9

La Gazzetta dello Sport confirme cette version des faits, parlant d’un Kylian Mbappé déçu par ses propres dirigeants.. et même par Luis Campos, qui est pourtant réputé pour être l’un de ses proches ! Le quotidien explique que dans le clan Mbappé on estime que Campos aurait pu mieux faire lors du dernier mercato, surtout en ce qui concerne l’arrivée d’un véritable attaquant de pointe.

Campos a tenté Lewandowski, Firmino et Aubameyang, mais...

Trois pistes bien distinctes sont évoquées. Le première concerne Robert Lewandowski, qui semblait être la grande priorité de Luis Campos, mais qui a finalement décidé de filer au FC Barcelone. A en croire La Gazzetta les deux autres pistes menaient à Pierre-Emerick Aubameyang ainsi qu’à Roberto Firmino, qui comme le Polonais n’ont pas rejoint le PSG. Le premier a en effet quitté Barcelone pour rejoindre Chelsea, tandis que le Brésilien est resté à Liverpool, où il est en fin de contrat.

