Mercato - PSG : Voilà pourquoi le Real Madrid a tranché pour Mbappé

Publié le 4 novembre 2022 à 12h30

Alexandre Higounet

Ces dernières heures, le média espagnol OK Diario a affirmé que le Real Madrid ne plaçait plus Kylian Mbappe parmi ses grands objectifs sur le mercato, quand bien même l’hypothèse d’un départ de l’attaquant français du PSG l’été prochain était sur la table. A l’analyse, la position du Real Madrid répond à une logique de long terme implacable.

Ces dernières heures, le média espagnol OK Diario a apporté de nouveaux éléments au sujet de l’axe entre Kylian Mbappe, dont on a compris qu’il songeait sérieusement à changer d’air l’été prochain, à un an de la fin de son contrat avec le PSG, et le Real Madrid. Selon le média, si Florentino Pérez avait plus ou moins pardonné à l’attaquant français, en ce sens qu’il n’était pas dans un état d’esprit de lui mener une guerre, il était cependant passé à autre chose en ce sens que le Real Madrid n’était plus dans la course pour la signature de l’attaquant parisien. Quand bien même il a émis le message qu’il aurait un départ en tête, Kylian Mbappe ne fait plus partie des plans du club merengue.

Madrid ne peut se permettre d’oublier l’été dernier

A l’analyse, cela apparaît de toute façon inévitable. Comme le10sport.com l’avait souligné l’été dernier, en revenant sur un terrain d’entente de principe avec le Real Madrid pour prolonger avec le PSG, Kylian Mbappe se fermait de facto les portes du Real Madrid pour un long moment. En effet, le club madrilène n’a pas vraiment le choix. Pour le Real, il en va de son statut sur le mercato et du respect qu’il inspire à terme. Madrid doit clairement émettre le message que l’on ne peut snober l’institution sans conséquence.

Aucune chance que le Real revienne l’été prochain

En conséquence, et quelle que pourrait être la perte sportive que cela représente, le Real Madrid ne peut absolument pas tourner la page rapidement et il est impossible qu’il se repositionne sur Kylian Mbappe dans un avenir proche. Le message serait trop contre-productif sur le mercato. Il n’y a donc quasiment aucune chance que Madrid vienne frapper à la porte du PSG l’été prochain pour l’attaquant français.