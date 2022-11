Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le transfert de Skriniar se joue en ce moment

Publié le 4 novembre 2022 à 14h30

Axel Cornic

Grande priorité de Luis Campos pour renforcer la défense du Paris Saint-Germain, Milan Skriniar se trouve à un tournant de sa carrière. A partir du 1er janvier prochain il pourra s’engager librement avec d’autres clubs, mais l’Inter semble travailler d’arrache-pied pour le convaincre de prolonger le plus rapidement possible.

Considéré comme l’un des meilleurs défenseurs de Serie A, Milan Skriniar serait un renfort de tout premier choix pour le PSG. Ainsi, Luis Campos a tenté de l’offrir à Christophe Galtier dès son arrivée en fin de saison dernière, mais s’est cassé les dents sur le verrou de l’Inter, qui réclamait de 70 à 80M€ pour un joueur à qui il ne restait que quelques mois de contrat.

Campos prépare une nouvelle offensive pour janvier

On prend les mêmes et on recommence. Comme nous vous l’avons révélé sur le10sport.com, Luis Campos a l’intention de revenir à la charge à l’occasion du mercato hivernal. Dès le début du mois de janvier, Skriniar pourra en effet négocier avec d’autres clubs, un scénario que l’Inter souhaite absolument éviter. D’ailleurs, la récente qualification pour les huitièmes de finale de Ligue des Champions pourrait grandement aider les Milanais.

L’Inter souhaite le prolonger au plus vite

Selon nos informations, avec cette qualification en poche, l’Inter aurait l’intention de retenir Milan Skriniar quoi qu’il arrive cet hiver. L’argent reçu par l’UEFA pourrait également aider dans les négociations de prolongation avec le clan Skriniar, puisqu’une grosse marge existe toujours entre l’offre faite par le PSG cet été et celle des Nerazzurri . Les Parisiens lui auraient en effet offert un salaire de 9M€ sur quatre ans, alors que le club milanais serait prêt à aller jusqu’à 6,5M€ maximum, sur la même durée.

Un nouveau rôle pour Milan Skriniar ?