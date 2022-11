Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Campos n’avait aucune chance pour Lewandowski

Publié le 1 novembre 2022 à 06h30

Thibault Morlain

Lors du dernier marché des transferts, Luis Campos avait un objectif au PSG : recruter Robert Lewandowski pour l’associer à Kilian Mbappé. Alors que le Polonais souhaitait quitter le Bayern Munich, rejoindre le club de la capitale n’était toutefois pas une option pour lui. Lewandowski a fini par s’engager avec le FC Barcelone, ce qu’il a tout le temps eu en tête.

Aujourd’hui, l’absence d’un attaquant qui joue en pivot génère certaines tensions au PSG. Pourtant, Luis Campos a tout tenté lors du dernier mercato estival pour faire venir ce joueur en question. Et le conseiller sportif parisien avait un grand rêve : Robert Lewandowski. L’idée était de recruter le Polonais et l’associer à Kylian Mbappé. Ce projet n’a finalement pas vu le jour. Si Lewandowski a bien quitté le Bayern Munich, c’est au FC Barcelone qu’il a posé ses valises.

Mercato - PSG : En un an, tout a changé pour le clan Messi https://t.co/dajvvkrNHD pic.twitter.com/CyNDj3gj9x — le10sport (@le10sport) October 31, 2022

« Je voulais être dans l’équipe qui me faisait rêver »

Au PSG, on a donc vu Robert Lewandowski lui filer sous le nez. Mais il faut dire que face au FC Barcelone, Luis Campos n’avait pas vraiment de chance de faire pencher la balance de son côté. A l’occasion d’un entretien accordé à La Vanguardia , Lewandowski est revenu sur son choix, expliquant alors : « Pourquoi signer au Barça aujourd’hui ? J’avais un désir. Quand j’étais jeune, je regardais les matchs du Barça à la télévision et je me rappelle de comment ils jouaient et les joueurs qui étaient là. C’étaient de grands noms et pour un jeune, c’est quelque chose qui te reste dans la tête pour toujours. (…) Je n’étais pas tenté par la Premier League ? J’ai joué plusieurs fois contre des clubs anglais, mais je voulais être dans l’équipe qui me faisait rêver étant petit et dans laquelle j’ai toujours voulu être ».

« Des fois, tu dois sortir de ta zone de confort »