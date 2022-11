Foot - Mercato - PSG

Transferts - PSG : Lionel Messi a une certitude pour son avenir

Publié le 4 novembre 2022 à 06h00

Thomas Bourseau

Lionel Messi se trouve à un tournant de sa carrière. Entre une prolongation de contrat au PSG ou vivre le rêve américain à l’Inter Miami, l’Argentin aurait un choix fort à faire. Pour ce qui est de sa retraite, le poste de directeur sportif lui plairait.

Du haut de ses 35 ans, Lionel Messi se trouve au crépuscule de sa carrière. Le 20 novembre prochain débutera le Mondial au Qatar et potentiellement la cinquième et dernière Coupe du Monde de l’Argentin comme il l’avouait à ESPN dernièrement.

Un avenir au PSG ou à l’Inter Miami

En juin prochain, l’attaquant du PSG sera âgé de 36 ans. D’ailleurs, quelques jours plus tard, son contrat au Paris Saint-Germain arrivera à expiration. Un retour au FC Barcelone serait plus que compliqué en raison des avancées de sa prolongation de contrat au PSG la progression de l’Inter Miami dans son recrutement selon Guillem Balague. Le FC Barcelone ne serait pas en mesure de l'accueillir selon le journaliste après avoir trop traîné dans ses démarches et ce, bien que le président Joan Laporta et l'entraîneur Xavi Hernandez voient d'un bon oeil le retour de La Pulga au Camp Nou.

« C'est pourquoi il souhaite être directeur sportif à sa retraite »