Transferts - PSG : Les coulisses du gros coup du mercato de Campos

Publié le 4 novembre 2022 à 05h30

Thibault Morlain

Au PSG, on a décidé de repartir sur un nouveau projet. Pour cela, ça a bougé dans l'organigramme. Luis Campos est ainsi arrivé et s'est retrouvé en charge du recrutement estival du club de la capitale. Le Portugais a alors multiplié les renforts durant l'été. Ce sont ainsi 6 nouveaux joueurs qui ont intégré l'effectif de Christophe Galtier parmi lesquels Vitinha. Et voilà qu'on en sait un peu plus sur cette opération.

Vitinha, Nordi Mukiele, Hugo Ekitike, Renato Sanches, Fabian Ruiz, Carlos Soler. Cet été, le PSG s'est renforcé, surtout au milieu de terrain. C'était d'ailleurs le gros chantier de Luis Campos, qui devait mieux entourer Marco Verratti. Ça a été chose faite en trouvant notamment le coéquipier parfait pour l'Italien à savoir Vitinha. Arrivé du FC Porto moyennant 41M€, le Portugais s'est immédiatement imposé dans le 11 de Christophe Galtier aux côtés de Verratti. Et aujourd'hui, Vitinha donne pleinement satisfaction au PSG.

« Liverpool n'a jamais discuté pour la signature de Vitinha »

Cet été, il y avait pourtant des rumeurs à propos du transfert de Vitinha. Il était alors expliqué que celui qui a rejoint le PSG intéressait d'autres clubs à l'instar de Liverpool. Le Portugais aurait-il pu rejoindre l'effectif de Jürgen Klopp ? Dans sa chronique pour Caught Offside , Fabrizio Romano a mis les choses au point à propos de ces rumeurs. « De ce qu'on me dit, Liverpool n'a jamais discuté pour la signature de Vitinha. (...) C'est un très bon joueur, mais Liverpool voulait Tchouaméni ou Bellingham, personne d'autre », a alors assuré le journaliste italien.

